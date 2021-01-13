Байден может выдвинуть Генслера на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает кандидатуру бывшего председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами США Гари Генслера на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В то же время они уточняют, что решение о выборе кандидатуры Генслера не окончательное.
Генслер был председателем комиссии по торговле товарными фьючерсами во время президентства Барака Обамы — с 2009 по 2014 годы, до этого он занимал одну из руководящих должностей в Минфине Соединенных Штатов. С ноября 2020 года Генслер работал с переходной командой Байдена.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: