Названы самые популярные в январе маршруты по России

Аналитики выяснили, какие авиа- и железнодорожные маршруты по России будут популярны в январе 2021 года, передает RT со ссылкой на исследование, проведенное сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Первое место в рейтинге самых популярных городов России среди путешествующих самолетом традиционно заняла Москва. На втором месте — Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи. Отмечается, что в Сочи куплено почти в два раза больше билетов, чем в 2019 году. В топ-10 также вошли Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград.

Среди тех, кто путешествует поездом, самым популярным городом также стала Москва, после которой вновь следует Санкт-Петербург. Третье метро в этом списке занял Нижний Новгород. В данный рейтинг также попали Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи.

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