Уровень надежды россиян на рост экономики упал до показателей 1998 года

Уровень надежды россиян на процветание экономики в 2021 году оказался одним из самых низких за всю историю наблюдений, упав до показателей 1998 года, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Gallup International.

Так, индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п. Аналогичного значения он достигал в 1998 году, указано в сообщении. При этом самый низкий за всю историю наблюдений индекс был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п.

По данным исследования, экономического процветания в 2021 году ожидают лишь 6% опрошенных россиян. При этом 47% респондентов выразили уверенность, что в 2021 году страну ждут экономические проблемы, а 40% участников опроса не ожидают изменений по сравнению с минувшим 2020 годом.

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