Нефть Brent поднялась в цене выше $54 за баррель впервые с 26 февраля

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась выше отметки в $54 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 5.27 мск, цена мартовских фьючерсов Brent поднималась 0,92 % до отметки в $54,02 за баррель.

Данные показатели фиксируются впервые с 26 февраля 2020 года.

При этом стоимость февральских фьючерсов на WTI росла до $50,12 за баррель.

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