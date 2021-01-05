Цена биткоина снова обновила исторический максимум

Стоимость биткоина превысила $34 тыс., вновь обновив исторический максимум. Об этом следует из данных портала CoinDesk.

Так, цена на эту криптовалюту поднималась на 6,42% — до $34,076 тыс.

В последние дни биткоин несколько раз устанавливал новые ценовые рекорды.

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