Цена биткоина снова обновила исторический максимум
Антон Демидов
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Стоимость биткоина превысила $34 тыс., вновь обновив исторический максимум. Об этом следует из данных портала CoinDesk.
Так, цена на эту криптовалюту поднималась на 6,42% — до $34,076 тыс.
В последние дни биткоин несколько раз устанавливал новые ценовые рекорды.
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