Новак назвал сокращение нефтедобычи Саудовской Аравией новогодним подарком

Вице-премьер России Александр Новак считает, что дополнительное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией можно назвать новогодним подарком, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить добычу на 65 тыс. б/с, а Казахстан — на 10 тыс. б/с. Это стало возможным из-за добровольного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией. Как передает агентство со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана, страна добровольно сократит добычу нефти в феврале и марте примерно на 1 млн б/с, в результате новая квота составляет 8,125 млн б/с.

«Это, видимо, такой новогодний подарок, который для нефтяного рынка сегодня преподнесен, для того, чтобы снизить остатки более быстрыми темпами», — сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран-участниц ОПЕК+.

Таким образом, как указал российский вице-премьер, Саудовская Аравия вносит очень большой и значительный вклад в ситуацию восстановления нормального уровня запасов нефти на мировых рынках.

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