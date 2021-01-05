Цена нефти марки WTI превысила $50 впервые с 26 февраля

Цена на нефть марки WTI поднялась выше отметки в $50 за баррель впервые с 26 февраля 2020 года. Об этом следует из данных торгов.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 4,01% — до $53,14 за баррель.

При этом цена февральских фьючерсов на WTI немного превысила $50.

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