США расширили санкции в отношении Ирана

США включили в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из который связаны с производством стали. Соответствующий список был опубликован на сайте американского Минфина.

В списке оказались 13 иранских предприятий. Кроме того, в него в несли по одной организации из Германии, Великобритании и Китая.

Речь, в том числе идет о Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex, Khazar Steel Co., Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel и других предприятиях.

Также под санкции попал один гражданин Ирана.

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