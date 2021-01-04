Иран запустил процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя правительства страны Али Рабии.

Соответствующее распоряжение отдал президент Ирана Хасан Рухани.

«Несколькими часами ранее после ряда предварительных мер начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана)», — рассказал Рабии.

Он добавил, что первый продукт будет получен через несколько часов.

Ранее Тегеран ратифицировал закон «Стратегическая мера по отмене санкций», предполагающий производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.

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