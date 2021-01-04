Правительство продлило беззаявительный порядок получения субсидий на ЖКУ
Валерия Исполатова
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении беззаявительного порядка получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Согласно документу, россиянам не надо будет подавать заявление, чтобы продолжать получать субсидии на ЖКУ, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года.
Данное решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.
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