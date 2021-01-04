Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщается на сайте Кремля.

Кабмин должен представить предложения по параметрам индексации к 1 февраля.

Сенатор Валерий Рязанский рассказал РИА «Новости», что парламент может принять закон об индексации до марта, если правительство внесет соответствующие поправки в Госдуму.

Ранее глава государства в ходе встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым согласился с тем, что надо вернуться к вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Такое решение власти приняли, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда.