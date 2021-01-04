Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщается на сайте Кремля.
Кабмин должен представить предложения по параметрам индексации к 1 февраля.
Сенатор Валерий Рязанский рассказал РИА «Новости», что парламент может принять закон об индексации до марта, если правительство внесет соответствующие поправки в Госдуму.
Ранее глава государства в ходе встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым согласился с тем, что надо вернуться к вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Такое решение власти приняли, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда.