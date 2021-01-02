«Северный поток — 2» рискует остаться без сертификации из-за новых санкций США

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не будет выдавать газопроводу «Северный поток — 2» лист сертификации, который необходим для старта его работы. Об этом сообщает РБК.

В компании отметили, что документ не будет выдан до тех пор, пока введенные американские санкции остаются в силе.

«Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», — говорится в заявлении DNV GL.

Строящая газопровод Nord Stream 2 пока не прокомментировала данное объявление.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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