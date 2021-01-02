Стоимость биткоина впервые превысила отметку в $30 тысяч
Анна Светлова
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Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум стоимости. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
По данным на 15.26 мск, цена криптовалюты впервые составила $30 298.
Ранее стоимость биткоина достигла отметки в $29 тысяч.
На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.
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