Стоимость биткоина впервые превысила отметку в $30 тысяч

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Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум стоимости. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.

По данным на 15.26 мск, цена криптовалюты впервые составила $30 298.

Ранее стоимость биткоина достигла отметки в $29 тысяч.

На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.

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