В Крыму ожидают до 500 тысяч отдыхающих в новогодние праздники

На новогодних праздниках курорты Крыма придут до 500 тысяч отдыхающих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексея Черняка.

«На новогодние праздники, я думаю, 400-500 тысяч в Крыму отметится людей», — сказал он.

Черняк уточнил, что ограничения коронавируса снизили турпоток в регионе. Так, были отменены крупные мероприятия, корпоративы. Кроме того, в курортные районы полуострова планировали поехать и сами жители полуострова, однако из-за отмены массовых гуляний решили отметить Новый год дома.

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