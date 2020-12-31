Австрия рассчитывает на успешное завершение проекта «Северный поток — 2»

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Вена рассчитывает на успешное завершение проекта «Северный поток — 2» несмотря на санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал американские ограничительные меры незаконными. По его мнению, данные санкции преследуют корыстные цели и направлены на оттеснение России. Они также окажут удар по конкурентоспособности энергоемкой промышленности ЕС.

Любинский добавил, что проект экономически выгоден Австрии, поэтому Вена рассчитывают на то, что его реализация будет завершена в соответствии с существующей контрактной основой.

Реализация «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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