Названы самые популярные вакансии россиян в 2020 году

Специалисты рассказали, какими вакансиями россияне чаще всего интересовались в 2020 году. ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру».

Так, самыми популярными стали объявления о поиске на должность охранника, а также водителя и уборщицы.

Кроме того, в рейтинг вошли профессии бухгалтер, грузчик, продавец, курьер, сварщик и администратор.

При этом россияне чаще всего пытались трудоустроиться по запросам «подработка», «работа на складах», «работа с ежедневной оплатой», а также «работа для женщин», «работа с проживанием» и «работа для студентов».

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