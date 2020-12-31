Стоимость биткоина превысила отметку в $29 тысяч

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Биткоин снова обновил исторический максимум стоимости. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.

По данным на 23.52 мск, цена криптовалюты росла на 7,75%, до $28 944.

Минутами ранее стоимость биткоина достигала отметки в $29 тысяч.

На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.

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Цена биткоина превысила $28 тысяч