Стоимость биткоина превысила отметку в $29 тысяч
Ника Пикекатлет
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Биткоин снова обновил исторический максимум стоимости. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
По данным на 23.52 мск, цена криптовалюты росла на 7,75%, до $28 944.
Минутами ранее стоимость биткоина достигала отметки в $29 тысяч.
На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.
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