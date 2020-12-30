Эксперт назвал фактор, сделавший россиян устойчивыми к кризису

Экономист и аналитик Константин Селянин назвал фактор, который сделал россиян устойчивыми к кризисам. Об этом пишет E1.RU.

По его словам, с 2015 года люди начали задумываться об осознанном и рациональном потреблении — россияне стали совершать меньше спонтанных трат и больше планировать расходы, опираясь на свой бюджет.

Эксперт отметил, что уровень осознанности повысился и в быту, например, большее число людей стали выключать свет, выходя из комнаты. По мнению Селянина, такой подход к жизни приближает Россию к Европе, где граждане с осторожностью относятся к потребляемым ресурсам.

«Как мне представляется, именно такая — массово растущая в последние годы — бытовая и финансовая сознательность делает россиян гораздо более устойчивыми к любым кризисам: как экономическим, так и эпидемиологическим», — заключил аналитик.

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