Силуанов назвал главную задачу Минфина в новом году

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что главной задачей в будущем году будет помощь предпринимателям и бизнесу. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Он пояснил, что в основе экономического роста находятся не бюджетные деньги, а средства частных инвесторов, поэтому важно помочь наладить их работу.

«Самое главное сейчас — это восстановить экономическую активность предпринимателей», — произнес Силуанов.

Министр также выразил надежду на то, что дополнительных мер по восстановлению российской экономики в 2021 году не потребуется.

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