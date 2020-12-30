Силуанов назвал главную задачу Минфина в новом году
Елизавета Мележенкова
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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что главной задачей в будущем году будет помощь предпринимателям и бизнесу. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».
Он пояснил, что в основе экономического роста находятся не бюджетные деньги, а средства частных инвесторов, поэтому важно помочь наладить их работу.
«Самое главное сейчас — это восстановить экономическую активность предпринимателей», — произнес Силуанов.
Министр также выразил надежду на то, что дополнительных мер по восстановлению российской экономики в 2021 году не потребуется.
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