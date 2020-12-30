ПФР: доплату к пенсии ниже прожиточного минимума начнут назначать автоматически
Елизавета Мележенкова
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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что ПФР начнет автоматически назначать федеральную социальную доплату неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума региона, в котором они живут. Об этом сообщает ТАСС.
Также в беззаявительном порядке будет происходить назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности.
Как уточняется, изменения начнут действовать с нового года.
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