ЦБ: кибермошенники похитили у россиян 2,5 млрд рублей в III квартале
Валерия Исполатова
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Кибермошенники в период с июля по сентябрь 2020 года похитили у россиян 2,5 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.
По данным регулятора, такой показатель на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Как отметили в ЦБ, рост потерь граждан от кибермошенничества объясняется увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа.
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