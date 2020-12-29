Турция и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

Министр торговли Турции Рухсан Пекджан и посол Великобритании в республике Доминик Чилкотт подписали соглашение о свободной торговле, пишет ТАСС.

«Соглашение о свободной торговле с Великобританией станет залогом будущего экономического сотрудничества между двумя странами», — приводятся слова Пекджан.

Она подчеркнула, что соглашение вступает в силу 1 января 2021 года и будет распространяться на всю промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Странам стало необходимо заключить такое соглашение после выхода Великобритании из Евросоюза, с которым у Анкары есть договоренности о таможенном союзе.

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