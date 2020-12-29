Москва и Минск договорились о поставках нефти и газа в 2021 году

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти в республику в 2021 году, передает Sputnik Беларусь.

Он отметил, что переговоры сопровождались торгом, но соглашение заключено «на хороших, выгодных условиях» для Белоруссии.

Ранее Гглава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич определили порядок формирования цен на газ в 2021 году.

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