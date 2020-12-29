Официальный курс евро составил 90,2 рубля

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 30 декабря.

Официальный курс американского доллара вырос на 0,08%, до 73,6567 руб. В свою очередь, официальный курс евро уменьшился на 0,09% и составил 90,2074 руб.

На открытии торгов 29 декабря курс доллар опускался на 4 коп., до 73,73 руб, а евро увеличивался на 16 коп., до 90,21 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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