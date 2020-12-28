На Украине установили рекордные цены на газ для населения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
РИА «Новости»

На Украине установились рекордно высокие цены на газ для населения. Об этом заявила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает ТАСС.

Сейчас газ стоит $310 за 1 тыс. куб. м плюс доставка, а в январе 2021 года цена вырастет до $348 за 1 тыс. куб. м плюс доставка.

Таким образом, средняя цена за голубое топливо в январе составит около $380.

Как считают в ОПЗЖ, к таким тарифам привела политика нынешних украинских властей. Высокие цены на газ можно было бы снизить, в том числе посредством прямых поставок из России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Виновата Украина: в МИД РФ рассказали о белорусских протестах

Верховная рада приняла в I чтении дефицитный госбюджет на 2021 год

«Нафтогаз» считает флот РФ главным риском добычи газа на шельфе Черного моря