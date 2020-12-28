На Украине установили рекордные цены на газ для населения

На Украине установились рекордно высокие цены на газ для населения. Об этом заявила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает ТАСС.

Сейчас газ стоит $310 за 1 тыс. куб. м плюс доставка, а в январе 2021 года цена вырастет до $348 за 1 тыс. куб. м плюс доставка.

Таким образом, средняя цена за голубое топливо в январе составит около $380.

Как считают в ОПЗЖ, к таким тарифам привела политика нынешних украинских властей. Высокие цены на газ можно было бы снизить, в том числе посредством прямых поставок из России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Виновата Украина: в МИД РФ рассказали о белорусских протестах

— Верховная рада приняла в I чтении дефицитный госбюджет на 2021 год

— «Нафтогаз» считает флот РФ главным риском добычи газа на шельфе Черного моря