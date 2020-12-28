На Украине установили рекордные цены на газ для населения
На Украине установились рекордно высокие цены на газ для населения. Об этом заявила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает ТАСС.
Сейчас газ стоит $310 за 1 тыс. куб. м плюс доставка, а в январе 2021 года цена вырастет до $348 за 1 тыс. куб. м плюс доставка.
Таким образом, средняя цена за голубое топливо в январе составит около $380.
Как считают в ОПЗЖ, к таким тарифам привела политика нынешних украинских властей. Высокие цены на газ можно было бы снизить, в том числе посредством прямых поставок из России.
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