Новак: Россия за 10 лет достигнет максимально доступного уровня газификации

Уровень газификации в регионах России в ближайшие 10 лет вырастет с 71,4% до 83,5%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Сегодня приоритетная задача, поставленная президентом, — это ускорение газификации в целом, хотя мы уже сейчас находимся на очень высоком уровне. По итогам 2020 года газификация в стране будет составлять 71,4%», — сказал он.

Он отметил, что есть потенциал на то, что в течение ближайших 10 лет РФ выйдет на уровень примерно 83,5%. Новак уточнил, что это тот уровень, который позволяет говорить о максимальной газификации.

По его словам, правительство России уже подготовило предложения по ускорению темпов газификации и упрощению процедуры подключения. Речь идет о создании механизма единого окна, оператора и договора, что поможет значительно усовершенствовать ситуации в этом направлении.

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