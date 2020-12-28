Набиуллина рассказала о звонке мошенников

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в эфире телеканала RTVI о звонке телефонных мошенников и их попытке выманить у нее данные карты.

По ее словам, злоумышленники были продвинутыми, поскольку у них были говорившие механическим голосом боты. Они сказали ей о переводе денег и просили Набиуллину нажать определенную кнопку.

«Я, естественно, положила трубку, что я советую всем остальным», — произнесла глава ЦБ.

Она напомнила россиянам, что следует класть рубку, если вам звонят якобы из банка и подчеркнула, что в таких случаях не стоит отвечать или называть какие-то данные.

Набиуллина посоветовала самостоятельно позвонить в банк по проверенному номеру и узнать о наличии возможных проблем.

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