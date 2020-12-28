В Кремле раскрыли планы по мерам поддержки экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах правительства по мерам поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

По его словам, новые экстренные меры вводиться не будут, однако продолжит реализовываться ранее заготовленный набор программ.

«Каких-то экстренных планов не существует. Но в плане рутинной работы правительства реализуется набор программ», — заявил представитель Кремля.

Так, в наступающем году будет оказана поддержка предприятиям, в особенности малым и средним.

«На это направлена очень большая доля работы правительства, именно для этого — для создания новых рабочих мест, для стимулирования малого и среднего бизнеса работает целый ряд структур», — уточнил Песков.

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