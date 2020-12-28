Гражданин США и бизнесмен Майкл Калви вернулся на работу в фонде Baring Vostok. Об этом он сообщил в интервью «Интерфакс».

«Я вернулся на работу, да», — сказал Калви в понедельник, 28 декабря.

При этом он отметил, что позже уточнит, продолжит ли инвестиционную деятельность в России после суда.

Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. 11 апреля 2019 года Калви был отправлен под домашний арест.

12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений.

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