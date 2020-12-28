Рубль растет к доллару

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Рубль незначительно растет к доллару и снижается к евро на открытии торгов Мосбиржи.

Доллар в начале торгов опускается на 10 копеек, до 74,07 руб.

Евро повышается на 12 копеек, до 90,68 руб.

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