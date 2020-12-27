Названа самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Москве

Самая дорогая квартира, которая продается на сайте объявлений «Авито», стоит 2,7 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Авито недвижимость».

Панорамная квартира с двумя террасами располагается в Гранатовом переулке около Патриарших прудов. Пентхаус со свободной планировкой находится на последнем, восьмом, этаже дома, общая площадь квартиры — 900 кв. м, то есть один квадратный метр стоит 3 млн руб.

Самые дорогие апартаменты стоят 2,6 млрд руб. Объект площадью 2,2 тыс. кв. м располагается на 95-м этаже 97-этажного небоскреба в «Москва-Сити». Так, один квадратный метр здесь обходится в 1,2 млн руб.

В топ-3 самой дорогой жилой недвижимости в столице вошел особняк в Турчаниновом переулке в районе Хамовники. Трехэтажный дом площадью 2,6 тыс. кв. м с чердаком, подвалом и подземным паркингом выставлен на продажу за 2,3 млрд руб. Цена за один «квадрат» — около 890 тыс. руб.

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