Новак назвал главный приоритет энергетической отрасли России

Введение новых мощностей и оборудования, а также внедрение современных технологий стоят в приоритете в совершенствовании энергетической отрасли России. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в видеообращении к работникам и ветеранам отрасли в субботу, 26 декабря, передает ТАСС.

«Последние годы особое внимание уделяется введению новых генерирующих и трансформаторных мощностей и модернизации всего энергетического оборудования», — сказал он.

По словам Новака, в России в настоящее время действует масштабная программа поддержки возобновляемых источников энергии, наращиваются компетенции в данном направлении, а также активно внедряются современные цифровые технологии во всех сегментах отрасли.

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