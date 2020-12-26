Число желающих всегда работать на удаленке выросло вдвое с апреля

Число желающих все время работать удаленно россиян увеличилось вдвое с апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, на удаленке после окончания пандемии хотели бы остаться 41% респондентов. В апреле же о желании полностью перейти на дистанционную работу заявляли 19%.

Отмечается, что работу из дома практикуют все больше сотрудников российских компаний. Если в октябре удаленно работать позволяли 37% работодателей, то в декабре их стало 51%. Чаще всего на дистанционную работу переводят сотрудников в сфере информационных технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%) и управления персоналом (25%).

По мнению 36% трудящихся удаленно, дома им удается работать лучше, чем в офисе. Столько же опрошенных заявили, что работают одинаково эффективно и дома, и в офисе. 17% заявили, что дистанционно им работается хуже — мешают домочадцы или бытовые хлопоты.

Исследование проводилось с 10 по 23 декабря среди 1 000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий по всей России, а также 1 600 работающих удаленно сотрудников компаний.

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