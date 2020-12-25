РФПИ приостановил экспорт российского препарата против COVID-19

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что экспорт препарата «Авифавир» против COVID-19 из-за высокого спроса в России приостанавливается. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в будущем поставки планируют возобновить.

«На данный момент мы приостановили поставки на зарубежные рынки, потому что есть очень большой спрос в России. И соответственно, последние два месяца мы поставляем только на территорию России», — сказал Дмитриев в интервью «России 24».

«Авифавир» — российский препарат для лечения больных с COVID-19. На сайте РФПИ говорится, что он поставлялся в 15 стран.

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