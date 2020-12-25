Набиуллина назвала стоимость ингредиентов для оливье в 2020 году

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость ингредиентов для приготовления салата оливье за год выросла на 6,8%. Об этом она рассказала телеканалу RTVI.

Данный показатель превышает инфляцию, которая по данным на 21 декабря составила 4,8%.

Так, в 2019 году 2 кг новогоднего блюда обходились в 326 рублей. В 2020 году его стоимость поднялась до 348 рублей.

Как отмечается, из всех ингредиентов для оливье больше всего подорожали картофель и морковь. Цена на эти овощи поднялась примерно на 20%.

Набиуллина уточнила, что расчет проводился исходя из следующего соотношения составляющих: 0,4 кг маринованных огурцов, 0,38 кг консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 0,3 кг докторской колбасы, 0,2 кг майонеза и 100 граммов лука.

В заключении председатель ЦБ призналась, что оливье является ее любимым блюдом на новогоднем столе.

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