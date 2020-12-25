В Минэкономразвития заявили, что ситуация с безработицей стабилизируется
Карина Казанцева
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Ситуация с безработицей в России стабилизируется, но остается напряженной. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет РИА «Новости».
«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе», — сказал Решетников.
Он подчеркнул, что восстановление занятости станет одним из приоритетов экономической политики в предстоящем году.
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