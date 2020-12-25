Названо число работодателей, выбирающих соискателей с антителами к COVID-19

Справка о наличии антител к коронавирусу у соискателя является преимуществом для 9% российских работодателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса портала SuperJob.ru.

Отмечается, что наличие антител у кандидата является преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ритейл и сферу услуг В2С.

При этом только 7% работодателей принимают во внимание наличие такой справки при подборе кадров на все позиции, 2% — только на некоторые должности.

Иммунитет к коронавирусу не является преимуществом при приеме на работу в 83% компаниях, еще в 8% респондентов затруднились определить важность справки для окончательного ответа претенденту на рабочее место.

Опрос проводился с 18 ноября по 8 декабря 2020 года среди 1000 респондентов из кадрового менеджмента в 108 населенных пунктах России, во всех федеральных округах.

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