Глава Гознака оценил необходимость появления банкноты больше 5000 рублей
Глава Гознака Аркадий Трачук не считает необходимым создание банкноты больше 5000 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, крупные суммы в настоящее время можно оплатить безналичным способом.
«Нужны ли крупные номиналы как средство накопления? Спорный вопрос, потому что все-таки в текущих условиях 5000-й банкноты для, не побоюсь этого слова, заначки вполне достаточно, для того, чтобы это организовать. Вряд ли нужна банкнота какого-то более высокого номинала», — заявил Трачук.
Он добавил, что не видит ни одного аргумента и ни одной сферы применения наличных, в которой была бы необходима купюра номиналом выше 5000 рублей.
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