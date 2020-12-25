Трутнев считает нужным брать плату с компаний за иностранных работников

Вице-премьер и представились президента России в ДФО Юрий Трутнев предложил ввести сбор для нанимающих иностранцев под новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке компаний. Об этом сообщает РБК.

Он отметил, что сейчас в строительстве на Дальнем Востоке активно задействуют работников из бывших республик СССР, Китая и других стран.

Однако, по его мнению, в первую очередь правительство должно давать работу гражданам России, поэтому желающие нанимать зарубежных сотрудников граждане должны платить акциз, а не желающие — привлекать российских рабочих.

Как отмечается, если российский лидер одобрит данное предложение, то мера вступит в действие, но не затронет уже существующие проекты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трутнев анонсировал переезд полпредства ДФО во Владивосток