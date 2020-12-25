В России предложили запретить продажу детского шампанского

Член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил главе Минпромторга России Денису Мантурову письмо, в котором предложил запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом, передает РИА «Новости».

Общественник в своем обращении отметил, что в преддверии празднования Нового года в России ежегодно наблюдается резкий кратный рост продажи алкоголя. В отдельных регионах страны эти объемы увеличиваются в 8-12 раз. По словам Хамзаева, это влечет за собой тяжелые социальные последствия.

Он выразил сожаление, что новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития спиртного детей. Общественник отметил, что родители не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Родители, которые покупает для своего ребенка детское шампанское, необдуманно программируют его к потреблению спиртных напитков, указал Хамзаев.

В своем письме он до Нового года предлагает провести в стране кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны розничных сетей и родителей.

«Недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским», — сказано в обращении.

Кроме того, в тексте обращения Хамзаева говорится, что ведомству также следует принять оперативные меры по запрету производства, продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции.

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