Минэнерго Белоруссии: в 2021 году цены на газ почти не изменятся

Договоренности, достигнутые ранее между «Газпромом» и Белоруссией, позволят сохранить цены на газ в республике на уровне 2020 года. Об этом сообщает Минэнерго республики.

«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси», — говорится в сообщении.

Ранее Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ в 2021 году.

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