Парламент Великобритании проголосует по договору о торговом соглашении с ЕС

В парламенте Великобритании 30 декабря состоится голосование по законопроекту о торговом соглашении с Евросоюзом. Об этом сообщил премьер страны Борис Джонсон, передает РИА «Новости».

«Наша работа будет продолжена парламентским голосованием, которое, я надеюсь, пройдет 30 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее власти Великобритании и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках проведения Brexit.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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