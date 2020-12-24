Британия и ЕС согласовали торговую сделку

Власти Британии и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках проведения Brexit. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что документ в ближайшее время направят на подписание британским премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По данным агентства, Джонсон проведет пресс-конференцию по данной теме в 15.00 (18.00 мск).

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кашей сыт не будешь: британцы боятся Brexit-диеты

— Джонсон рассказал о переговорах с ЕС по торговому соглашению в рамках Brexit

— Источник: ЕС и Великобритания достигли торговой сделки