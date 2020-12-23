CША планируют ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

США планируют в ближайшем будущем ввести новые санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа.

По словам трех официальных лиц, администрация пока еще действующего американского лидера, готовящаяся к уходу, готовит новый пакет санкций, который может нанести «смертельный удар» по «Северному потоку — 2».

Реализация «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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