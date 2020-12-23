Россельхознадзор разрешил ввоз помидоров из Азербайджана

Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин сообщил, что ведомство с четверга, 24 декабря, снимает временный запрет на поставки помидоров с 12 азербайджанских предприятий, передает ТАСС.

Он отметил, что ограничения на ввоз помидоров снимаются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данной службы.

10 декабря Россельхознадзор запретил поставки томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления в продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

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