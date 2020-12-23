«Газпром» прокомментировал отклонение судом жалобы по спору с PGNIG

Отклонение жалобы «Газпрома» по спору с польской PGNIG не влияет на обжалование окончательного решения, заявили ТАСС в российской компании.

В «Газпроме» добавили, что фактически в данном споре сохраняется статус-кво сторон.

Ранее суд в Швеции отклонил жалобу «Газпрома» на решение арбитража о цене на газ, который поставляется в Польшу.

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.

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