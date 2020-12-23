В РФ подешевели сахар и подсолнечное масло

После подписания поставщиками и торговыми сетями соглашений о стабилизации цен в России подешевели подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Росстата.

Согласно данным ведомства, цены на эти продукты с 15 по 21 декабря уменьшились на 1% и на 3,2%, соответственно.

Так, цены на сахар в 40 российских регионах снизились на 0,1-2,8%, в 36 субъектах РФ — на 3-8,8%. Однако в семи субъектах они увеличились на 0,4-3,1%. При этом в Амурской области и Чукотском автономном округе цены не изменились.

В свою очередь стоимость подсолнечного масла в 32 регионах стала ниже на 0,1-2,9%, в 17 субъектах — на 3,1-7,6%. Цены на этот товар не изменились в Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе. Одновременно в 27 регионах подсолнечное мало подорожало на 0,1-2,9%, в шести субъектах — на 3-9,7%», указывает Росстат.

На прошлой неделе кабмин объявил комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители 16 декабря заключили соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать до 1 апреля 2021 года.

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