«Ъ» сообщил, что Россия может ввести новые санкции против Украины

Россия планирует запретить ввоз комплектующих для железных дорог с Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о цельнокатаных колесах (ЦКК), колесных парах, заготовках, осях, а также крупном вагонном литье.

Эти комплектующие планируют добавить к списку санкционных товаров, введенному правительством в декабре 2018 года.

Обеспокоенность таким решением властей выразил Союз операторов железнодорожного транспорта.

Его представители обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой не запрещать ввоз с Украины, пока цены на российские аналоги не снизятся.

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