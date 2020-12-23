В ЦБ спрогнозировали снижение ценности доллара из-за санкций США
Валерия Исполатова
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Санкционная политика США подрывает ценность доллара как надежного средства сбережения и оплаты. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, передает ТАСС.
«Активное использование режима санкций в последние годы, которое осуществлялось администрацией США, серьезно подрывает ценность доллара», — сказал Заботкин.
По его словам, с годами активное применение ограничений приведет к сокращению использования американской валюты.
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