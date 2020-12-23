На единый национальный план выделят более 39 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о средствах на реализацию единого национального плана, передает РИА «Новости».

Российский премьер рассказал, что при подготовке единого плана в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп, в которые вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств.

На реализацию единого плана было решено выделить в следующие три года более 39 трлн руб., сообщил Мишустин.

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