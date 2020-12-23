На единый национальный план выделят более 39 трлн рублей
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о средствах на реализацию единого национального плана, передает РИА «Новости».
Российский премьер рассказал, что при подготовке единого плана в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп, в которые вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств.
На реализацию единого плана было решено выделить в следующие три года более 39 трлн руб., сообщил Мишустин.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кабмин до 30 октября представит Путину единый план достижения национальных целей